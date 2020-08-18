شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «الإرشاد الزراعي» يتفقد ٥ مواقع بكفرالشيخ لتحديث «الري الحقلي» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، يرافقه وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، عددًا من المواقع الإرشادية والإنتاجية بمحافظة كفر الشيخ، لإعداد تقرير رسمي لعرضه على السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي متضمنا التأكيد على أهمية الدور الارشادي، لدعم وخدمة المزارعين، لاتباع الممارسات الزراعية السليمة الحديثة، بما يساهم في زيادة انتاجية المحاصيل المنزرعة، وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري،

وضم الوفد الدكتور حمدى جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، المهندس طاهر أبوالمكارم مدير المراكز الإرشادية، المهندسة اكرام العدوي مدير اتحاد المجالس، فضلا عن الدكتور ناجح فوزي وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في تصريحات صحفية، إنه تم عقد اجتماعا موسعا بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، حضره المهندس حامد النجار مدير عام الزراعة بالمحافظة، والدكتور إبراهيم قاسم مدير الإرشاد، المهندس كرم السورى مهندس تطوير الري، المهندس عبدالله ريحان مسؤول المركز الإرشادى بالخادمية، وعدد من المختصين بالمديرية، موضحًا أنه تم التأكيد على اهمية الدور الارشادي، لدعم وخدمة المزارعين، لاتباع الممارسات الزراعية السليمة الحديثة، بما يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل المنزرعة، وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري.

وأضاف «عزوز» أن دور الإرشاد الزراعي يستهدف تحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه، وخفض كافة تكاليف الانتاج، بما يساهم في زيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته موضحا إنه تفقد خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ تفقد ٥ مواقع خدمة وانتاجية، تم معاينتها على الطبيعة، حيث تم زيارة حقل أرز إرشادي بمساحة 10 أفدنة منزرع بصنف سخا 108 ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بناحية «المرايعين» بكفر الشيخ تم تطوير نظام الري به .

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن تلك الزيارة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتحديث نظم الري الحقلي، بناء على تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لنشر استخدام المستحدثات الزراعية من شبكات الري بالتنقيط والرش والتسوية بالليزر وتطبيق حزمة الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة لزيادة الانتاج والرقعة الزراعية.

ولفت «عزوز» إلى ان تطوير الري الحقلي يساهم في رفع كفاءة توزيع الاسمدة، وتوفير العمالة، والحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم في زيادة الانتاجية الفدانية ودخل المزارع.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه تم أيضًا زيارة مزرعة عنب، تابعة لاحد المزارعين بالمحافظة على مساحة 2 فدان تروى بالتنقيط، في زمام جمعية البشاير بمركز الرياض، كنموذج لحقول صغار المزارعين التي تم تحديث نظام الري بها وأفاد المزارع عن تجربته والتي أدت إلى خفض تكاليف الري وتقليل كميات الأسمدة المستخدمة مقارنة بالري بالغمر.

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وتفقد الوفد محطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بناحية زهران بمركز كفر الشيخ تروى 33 فدان قام بإنشائها وحدة تطوير الرى الحقلي بوزارة الزراعة كنموج لمصادر الطاقة الجديدة المستدامة والمركز الإرشادى بناحية الخادمية بكفر الشيخ لتأهيل المهندسين الزراعين للقيام بدورهم الإرشادى في خدمة المزارعين، وزيارة مزرعة رمان بناحية الخادمية بمركز كفر الشيخ تروى بالتنقيط على مساحة قدرها 40 فدان تم تكويدها في إطار خطة تكويد المزارع التي يتم تصدير إنتاجها.