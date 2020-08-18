شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات «أون لاين» لبحث تطبيق التعليم الهجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بعمداء الكليات عبر الإنترنت، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبدالرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، لمناقشة الموضوعات التي تحتاج لدراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم.

استهل مبارك الاجتماع بمتابعة إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسى الثانى للسنوات النهائية، والكليات التي انتهت من إعلان النتائج، والتوجيه بسرعة الإنتهاء بباقى الكليات وإعلان النتائج بها.

وناقش رئيس الجامعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد وتطبيق التعليم الهجين في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يستند التعليم الهجين إلى دمج نظامى التعلم «وجها لوجه» و«التعلم عن بعد»، وأن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد بهدف تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة من خبرة أعضاء هيئة التدريس، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية للجامعة.

ووجه مبارك بتشكيل لجنة برئاسة نائب شؤون التعليم والطلاب لوضع مقترح بالآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة والمقررات، وإمكانية تقسيم الطلاب إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، وتعقيم وتطهير المعامل، مع التشديد على ارتداء الكمامات الواقية، واستخدام المطهرات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتشغيل بوابات التعقيم.