شكرا لقرائتكم خبر عن 21 سفينة إجمالي الحركة بمواني بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مواني بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس «القطاع الشمالي»، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 21 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن وجميعها سفن حاويات.
وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادره 3 سفن حاويات وبضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات،
وجارى التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين.
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