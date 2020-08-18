شكرا لقرائتكم خبر عن 21 سفينة إجمالي الحركة بمواني بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مواني بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس «القطاع الشمالي»، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 21 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن وجميعها سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادره 3 سفن حاويات وبضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات،

وجارى التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين.