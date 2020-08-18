شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: لجان متابعة خفض وزن الرغيف لـ 90 جرام ولائحة الجزاءات الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سليمان الطيب، مدير عام الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنه تم تسيير لجان فنية وإدارية على مستوى الإدارات الفرعية الـ7 الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاصة بتطبيق بنود منظومة الخبز الجديدة للاوزان ولائحة الجزاءات الجديدة.

وأضاف «الطيب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مخابز الإسكندرية والبالغ عددها حوالي 1300 مخبز عامل، تنتج خبز معين يسمى بـ«خبز المجر»، وهو نوع من الخبز المرغوف على دقيق، ووزنه قبل التوجيهات الجديدة كان 100 جرام بخلاف القاهرة والمحافظات الأخرى التي تستخدم الخبز المرغوف على رده بأوزان 110 جرام.

وأشار إلى أنه وفقا للتوجيهات الجديدة، يتم انقاص وزن الرغيف من 100 جرام إلى 90 جرام، مع الاحتفاظ بهذا الوزن الجديد وعدم السماح بالنزول عنه من أصحاب المخابز، الأمر الذي يستتبعه رقابة صارمة وحاسمة من قبل الرقابة التموينية، لتنفيذ بنود لائحة الجزاءات الجديدة بشكل كامل للحفاظ على وزن الرغيف وعدم نزوله عن 90 جرام، والاحتفاظ بسعره المدعم والمقدر بـ5 قروش للرغيف، مشيرا إلى أن شيكارة الدقيق زنة 50 كيلو جرام، كانت تنتج متوسط 605 رغيف على حساب وزن 100 جرام للرغيف، وبعد انقاص الوزن إلى 90 جرام تنتج 660 رغيف وتتحمل الدولة الفارق دعم للمواطنين مع الاحتفاظ بالسعر المدعم والصرف بالبطاقات الذكية.

وقال إن لائحة الجزاءات الجديدة التي جرى تنفيذها وتطبيقها على جميع المخابز بدءً من اليوم الثلاثاء، تعتبر أشد عقوبة وردع فيما يتعلق بالحفاظ على الأوزان والمواصفات للرغيف المدعم والتي تقضي بفرض عقوبة صارمة على صاحب المخبز الذي يرتكب مخالفة انقاص الرغيف عن 90 جرام من حصة اليوم ذاته، فمثلاً لو أن صاحب مخبز أنتج رغيف خبز ناقص 5 جرام، يتم قسمتهما على الـ 90 جرام وزن الرغيف الأصلي، ويتم ضربه في حصة اليوم كاملاً من حصة الدقيق بالسعر الحر للدقيق وليس التمويني، ولو أنتج رغيف ناقص 10 جرام سيتم مضاعفة سعر شيكارة الدقيق بدلاً من 272 جنيه وربع لتصبح 545 جنيه ولو تعدى إلى انقاص 20 جرام من الرغيف سيتم ضرب سعر الشيكارة في 3 بالسعر الحر.

ولفت إلى أن اللجان ممثل بها الفنيين والإداريين على مستوى الإدارات السبعة، والتي تشهد استنفار كامل لتنفيذ التوجيهات الوزارية الجديدة.

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف