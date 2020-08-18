شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأعلى يهنئ السيسى بالعام الهجرى الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث المستشار عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس، ببرقية تهئنة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.
وقال «شوضة»، إنه يتقدم بالتهنئة بالنيابة عن رجال القضاء إلى رئيس الجمهورية، متمنين له دوام التوفيق.
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