شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير مجزر بني أحمد اليدوي لتحويله لنصف آلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مجزر بني أحمد اليدوي، لتحويله إلى مجزر نصف آلي، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، وذلك ضمن جولات المحافظ المستمرة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات لدفع العمل بها وانجازها والوقوف على كافة الملاحظات والتفاصيل الخاصة بالمشروع وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ، خلال جولته الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، المهندسة سالي وليم مدير الجهاز المركزي للتعمير بالمنيا.

محافظ المنيا يتفقد مجزر بني احمد

أكد المحافظ أن أعمال تحويل المجزر، تأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية، لتحويل 5 مجازر يدوية بالمحافظة إلى مجازر نصف آلية على ثلاث مراحل وهي مجزر بني أحمد، ملوي، طمبدي، مغاغة وسمالوط، وتضم المرحلة الأولى إنهاء تطوير مجزر بني أحمد والمقام على مساحة 2400 متر وتم إنهاء 80 % من الاعمال الانشائية به ويضم أقسام لرؤوس الماشية والاغنام، والمرحلة الثانية تضم تطوير مجزري ملوي وطمبدي، أما الثالثة فتضم مجزري مغاغة وسمالوط.

تابع المحافظ، خلال جولته، كافة أعمال التطوير، ووجه بالإسراع في إنجاز الاعمال والانتهاء منها في أقرب وقت، حتى يستفيد المواطن من التطوير، مع مراعاة كافة الملاحظات على الأعمال التي يتم إنجازها.