شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الغوص: التزام جميع الزوار بتوقيع الاستبيان الطبى قبل ممارسة أى نشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية من مراكز الغطس فى المدن السياحية بضرورة التزام جميع زائريها بتوقيع الاستبيان الطبي الخاص بكل شخص، قبل ممارسة أى أنشطة بحرية.

وقالت فى منشور للغرفة، إن الاستبيان تم إرساله مع الضوابط الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ثم تم تحديث النسخة مرة أخرى، والتي يجب علي جميع المنشآت التأكد من توقيعها من قبل جميع زائريها قبل تنفيذ أى أنشطة غوص أو أنشطة بحرية، موضحة أن الاستبيان متاح باللغة العربية والانجليزية وعدد من اللغات الأخرى.

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وكانت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أعلنت عن انتهائها من المرحلة الأولى من التحول الرقمى لخدمات الغرفة بإطلاق موقعها الإلكترونى الجديد، الذى يشمل العديد من الخدمات الإلكترونية كتسجيل الحسابات الخاصة بالمحترفين التي تتيح لهم إصدار وتجديد البطاقات وحجز الاختبار إلكترونياً، دون الحاجة لزيارة مقار الغرفة لتسهيل الحصول على الخدمات من أى مكان بطريقة رقمية وعصرية عبر الإنترنت.

وأشارت الغرفة فى بيان، إلى أن الموقع الإلكترونى يحتوى على بنك معلومات خاصة يوضح كل الإجراءات والاشتراطات المعلنة، ومعلومات عن مواقع وأنشطة الغوص والأنشطة البحرية في البحر الأحمر وإمكانية التواصل مع الغرفة عن طريق عدة وسائل تواصل إلكترونية مختلفة وخدمات أخرى عديدة.

وأكدت الغرفة، أن إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد للغرفة يأتى فى إطار السعى الدائم للتطور وتحقيق التميز والريادة فى مجال صناعة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، موضحه أنه جار العمل على الإنتهاء من المرحلة الثانية التى تشمل المزيد من الخدمات كطلب المعاينات، وشهادات المعادلة والخبرة، وخطابات الاستثناء، وإصدار خطابات العضوية، وإمكانية سداد قيمة الخدمات إلكترونياً وإرسال المستندات والبطاقات عبر خدمات التوصيل.