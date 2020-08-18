شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة لمصر للطيران: حركة الملاحة الجوية أقل بنسبة 20% بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة الركاب في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "زكريا"، خلال حوار عبر سكايب، ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" أن حركة الطيران لا تتعدى 20% من حركتها الطبيعية الوقت الحالي وإنه يتم تسيير ما يتراوح ما بين 20 و25 رحلة يوميًا بدلا من 90 رحلة قبل أزمة فيروس كورونا.

وقال إن هناك تفهم من قبل الركاب للإجراءات الاحترازية المطبقة في الطائرات والمطارات وعدم وجود صعوبات في هذا الشأن، مشيرًا إلى تزويد الطائرات بفلاتر من نوع خاص لتنقية الهواء من جميع الجراثيم والميكروبات، ليكون الهواء داخل الطائرة نقيًا وصحيًا.

وذكر أن الدولة دعمت القطاع بـ 2 مليار جنيه، اثناء ازمة كورونا، كما سيتم توفير 3 مليارات جنيه من البنك الأهلى لتوفير عملة أجنبية لسداد أقساط وإيجار الطائرات.