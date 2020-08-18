شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 24 رحلة جوية لنقل 2250 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصرللطيران غدًا الأربعاء 24 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى امستردام، باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك ورحلتين جويتين إلى دبي بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الغردقة والأقصر و أسوان ورحلة خاصة الي طابا، و رحلات استثنائية الي كل من أبها، الرياض، جدة، القصيم، بخلاف ٤ رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٢٥٠ راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.