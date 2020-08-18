شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول "إدارة الأزمات والكوارث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث". وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحاضر في البرنامج التدريبي الدكتور سيد فتوح استاذ مساعد مناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، يعمل البرنامج علي تأهيل المتدربين لفهم آليات منهجيات التعامل مع الأزمات والكوارث وتحليل التهديدات والمشكلات والمخاطر وتحويلها من أزمات إلى فرص، إلى جانب تطوير قدرات ومهارات التفكير السليم للأزمات والكوارث لدى المتدربين من خلال التدريب العملي والممارسات المتعلقة في إدارة الأزمات والكوارث والتعامل معها وفق البيئات الاستراتيجية المختلفة.

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واستهدف البرنامج تعريف المتدرب بعلم إدارة الأزمات، وفهم أهمية علم إدارة الأزمات وادراك الفرق بين المصطلحات في علم إدارة الأزمات والتعرف على أنواع وأشكال الأزمات والكوارث، خطوات مواجهة الأزمات والكوارث، أساليب حل الأزمة وعناصر فريق إدارة الأزمات، وتشكيل وحدات إدارة الأزمات وكيفية تفعيلها.



