شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد عمال مصر يزور المناطق المنكوبة بمرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات والأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، حاليا دولة لبنان الشقيقة فى إطار مؤازرة ودعم الاتحاد العمالى العام بلبنان بعد أزمة انفجارات مرفأ بيروت الأخيرة.

واستقبل الكيمائى عماد حمدى، الأمين العام العربى للنفط والمناجم والكيماويات، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر فى مقر الاتحاد ببيروت، والمستشارة العمالية في السفارة المصرية في لبنان السيدة شيرين حمّود، لعقد اجتماع مع رؤساء اتحادات عمال المواد الكيماوية والبترول والصناعات الورقية.

Advertisements

وسيلي الاجتماع جولة على المناطق المنكوبة جراء انفجار مرفأ بيروت، كما يلتقى اتحادات الكيماويات، والورق و البترول أعضاء الاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات للاعلان عن تضامن ودعم الاتحاد العربي للبنان في حادث إنفجار مرفأ بيروت .

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً عاجلاً بذلك عبر شيرين عبد الجواد الملحق العمالى رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببيروت.

وأوضحت أنه يجرى حاليا عقد لقاء مشترك بين الجانبين لبحث تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للجانب اللبناني في ظل هذه الأزمة .

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين مصر ولبنان ، متمنيا من المولى عز وجل أن تعبر لبنان الشقيقة شعبا وعمالاً هذه الأزمة وان تنعم بالسلام والرخاء الدائم.