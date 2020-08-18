شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق جزئى لشارع السودان أمام شارع الفرات 5 ساعات لنقل كابلات كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار الإجراءات التى تقوم بها الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة والشركة المصرية لنقل الكهرباء المنفذة لأعمال مد كابل ( 66 ك. ف )، الذى يستلزم قطع عرضى لشارع السودان أمام شارع الفرات بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية إلى ميدان الكيت كات.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئى لشارع السودان أمام شارع الفرات بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه ميدان الكيت كات ابتداء من الساعة الـ 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 19/8/2020، حتى الساعة الـ 5 صباح ذات اليوم دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

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كما وجه محافظ الجيزة رئيس حى العجوزة بالمتابعة والإشراف ميدانيا على الأعمال والالتزام بالمواعيد المحددة للغلق والأعمال.

وفى نفس الإطار محافظ الجيزة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيل الخزان العلوى لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن على أن يبدأ التشغيل فى غضون 48 ساعة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الخطوة جاءت استكمالا للمجهودات التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع العديد من الجهات للسعى نحو إنهاء مشكلات مياه الشرب التى يعانى منها أهالى حى بولاق الدكرور وتحسين ضغوطات ضخ مياه الشرب لكافة قطاعات الحى.