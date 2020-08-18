الصحة تكشف خطوات فحص السيدات بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أورام الثدى

وبحسب وزارة الصحة تضمنت آليات الكشف فحص إكلينيكى وسحب عينات من الثدى وعمل الأشعة اللازمة، وإرسال العينات للمعامل لإجراء التحليل اللازم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقاية ضد "كوفيد - 19"

وقالت وزارة الصحة والسكان: إنه يجب معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب لكل سيدة منتفعة من خلال موقع 100 مليون صحة او تطبيق صحة مصر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن مبادرة صحة المرأة التى تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى خدمتها متوفرة فى 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، ويشارك فيها 4098 من الفرق الطبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن 101 مستشفي تشارك فى المبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفة أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث سيتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات فى إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.