شكرا لقرائتكم خبر عن رجل واحد لا يكفي.. امرأة تجمع بين زوجين في نفس الوقت - خلف خلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضية صادمة تناقشها الحلقة الجديدة من برنامج خلف خلاف لسيدة تزوجت عرفياً على زوجها في محافظة القليوبية حيث التقت مقدمة البرنامج ندى حجازي بالزوج الأول الفعلي للسيدة وسرد لها تفاصيل قضيته وتبين أنها قررت الهروب والزواج من آخر بعد عدة خلافات مع زوجها الأول الذى فجر مفاجأة بعلم أهلها بزواجها من رجلين في نفس الوقت. Advertisements كما قررت الزوجة خطف أطفالها من زوجها الأول بمساعدة عشيقها التي أنجبت منه أيضا طفلتين ووضح الزوج الاجراءات القانونية التي اتخذها حيال القضية وناشد الجهات المعنية بمساعدته لأخذ حقه حيال زوجته واهلها وعشيقها الذين تسببوا في تفكيك أسرته وإهانة كرامته

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