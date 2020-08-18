القومي للطفولة يكشف لتليفزيون الخليج 365 دوره في علاج طفل ألقي في عجانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل، إن واقعة "طفل العجانة" محمد مصطفى، والذي قام أحد زملائه في العمل "عامل مخبز" يكبره سناً، بإلقائه في "عجانة دقيق" وقام بتشغيلها، موضحا أن زملاءه في المخبز قاموا بإيقاف تشغيل العجانة وأنقذوه منها.
جاء ذلك في تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول الحالة الصحية للطفل، وتواصل المجلس القومي للطفولة معه، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد.
وأضاف أن المجلس فور تلقى البلاغ بالحالة تقدم به إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة، مشيراً إلى أن النائب العام أمر بحبس المتهم لأنه متهم بالشروع في القتل.
الأم أخبرت المجلس بأن صاحب المخبز تحدث مع الأم وأخفى عنها الحادث، موضحا أنه بعد ذلك تقدم صاحب المخبز بفيديوهات تثبت الواقعة وأن العامل ألقاه داخل العجانة.
تغطية خاصة لتليفزون الخليج 365
وأضاف أن المجلس يتواصل منع الأسرة وهو مقيم بمستشفى أسوان الدولى، موضحاً أن الطفل يحتاج إلى رعاية نفسية.
وأوضح أن الطفل سيعاني من شلل رباعين موضحا أنه بعد تعافي الطفل سيتم تقديم الدعم النفسي، موضحا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لعودة الطفل إلى طبيعته لا يعاني من أي آثار نفسية.
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