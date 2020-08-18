شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ غداً في الثالثة عصراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فضلا عن تقارير بشان كورونا، وتغطية كاملة لمحاكمة قتلة رفيق الحريري، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة

انفجار سيارة مفخخة وسقوط قتلى وجرحى من صفوف الجيش التركى بسوريا

نشرت وكالة "سانا" السورية اليوم الثلاثاء أنباءع ن سقوط قتلي وجرحي فى صفوف جنود تركيا فى سوريا.

وذلك نقلاعن مصادر محلية أن 3 قتلى وعدد من المصابين في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي سقطوا بانفجار سيارة مفخخة.

96مليون جنيه تراجع بإيرادات السكك الحديدية في يونيو الماضي بسبب كورونا

رصدت بيانات حكومية، تراجع إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ لتصل إلى 123.8 مليون جنيه، وذلك في شهر يونيو الماضي، مقابل 220.7 مليون جنيه إيرادات حققتها الهيئة خلال شهر يونيو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 96.9 مليون جنيه.

وتأتي هذه الإيرادات بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة منذ شهر مارس الماضي من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع معدلات التنقل، حيث شهد شهر مايو الماضي تراجع مماثل في الإيرادات أيضا، حيث حققت وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 89.9 مليون جنيه، مقابل 190.2 مليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بتراجع بلغت قيمته 100.3 مليون جنيه.

الأشعة تثبت إصابة محمود متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي

اثبتت الأشعة التي أجراها محمود متولي مدافع النادي الأهلي اصابته بقطع جزئي وجذع في الرباط الصليبي، وذلك بعد مغادرته مواجهة فريقه أمام أسوان أمس باكياً عقب تعرضه لإصابة قوية دون أي احتكاك مع الفريق المنافس، ويُجري محمود متولي أشعة أخرى اليوم الثلاثاء للتأكد من صحة التشخيص، في الوقت الذي بدأ مسئولو الأهلي في ترتيبات اجراء الجراحة للاعب في أسرع وقت.

فيديو.. لماذا زادت أسعار تذاكر مترو الأنفاق؟

يقدم ”الخليج 365” في نقاط الهدف من قرار رفع أسعار تذاكر خطوط المترو والخطوات والمشروعات التى نفذتها الدولة لتحسين مستوى الخدمة بخطوط المترو والحفاظ عليه، وكيف يتم تدبير تمويل خطط تطوير المرفق.

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الشهادة البريطانية بشأن الدرجات

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه في الوقت الذي نجحت مصر، في العبور بنظامها التعليمي بسلام خلال انتشار جائحة كورونا حول العام فإن الكثير من نظم التعليم العالمية المرموقة عانت مشاكل كبرى، ومن بينها الشهادتين البريطانية والامريكية.

مقترحات برلمانية بمد العمل بقانون التصالح لمدة 6 أشهر بعد 30 سبتمبر.. نواب: بعد قياس الأثر التشريعى اتضح وجود ملاحظات ويجب منح المواطنين مهلة للقضاء على الظاهرة ومصادرة الوحدات حال المخالفة بعد ذلك

يعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام الشارع خلال الفترة الأخيرة، وحرص المشرع على أن يكون هذا القانون مؤقتا، حيث يطبق لفترة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة بحجة أن القانون قائم وسيتم التصالح، ووفقا للتشريع 30 سبتمبر آخر موعد لتطبيق القانون، لكن التشريع منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.

التموين: توحيد أوزان الخبز هدفه زيادة التنافسية بين المخابز

عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز ووفقا لمطالب نادي بها كثيراً من أصحاب المخابز لإعادة النظر فى تكلفة انتاج الخبز بسبب أرتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياة، وافقت وزارة التموين على إعادة إحتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من ٢١٣ جنية الى ٢٦٥ جنية، وزيادة التكلفة تشمل إحتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخراً، وسيتم التطبيق اعتباراً من اليوم.

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وصفة "صفر" كورونا فى مصر.. طرق مهمة تقضى على الوباء

لا يزال حلم الوصول إلي صفر كورونا يراود العالم أجمع للتخلص من فيروس كوفيد 19 والعودة إلي الحياة الطبيعية، إلا أن الحلم يمكن أن يصبح حقيقة كاملة من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على عرض لتحليل معلوماتي حول وصفة الوصول إلي صفر كورونا لعودة الحياة إلي طبيعتها.

تأجيل المباراة الافتتاحية للدورى الفرنسى بعد ظهور إصابات بكورونا بفريق مرسيليا

قالت محطتان تلفزيونيتان، إنه تم تأجيل المباراة الافتتاحية للدوري الفرنسي لكرة القدم المقررة الجمعة بسبب إصابات بكورونا في أولمبيك مرسيليا.

وكان قد سخر النجم الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، من منتقدي الدورى الفرنسى، عقب تأهل فريقين فرنسيين إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، للموسم الحالى 2019 - 2020، وكتب مبابى، نجم باريس سان جيرمان، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلا :"دورى المزارعين".

الأهلى يبدأ إجراءات سفر محمود متولى لألمانيا لإجراء جراحة الصليبى

بدأ مسئولو النادى الأهلى إجراءات سفر محمود متولى مدافع الفريق لألمانيا تمهيداً لإجراء جراحة الرباط الصليبى بعد أن أثبتت الأشعة التى أجراها بعد مواجهة أسوان إصابته بقطع جزئى وجذع في الرباط الصليبي، ويُجري محمود متولي أشعة أخرى اليوم الثلاثاء للتأكد من صحة التشخيص، في الوقت الذي بدأ مسئولو الأهلي في ترتيبات اجراء الجراحة للاعب في أسرع وقت.

الجزيرة تقع فى شر أعمالها.. القناة القطرية تستضيف خبراء للهجوم على اتفاق السلام الإماراتية.. وضيف مصرى يحرجهم: "الشهر الجاى ممكن تناقشوا اتفاقية سلام بين قطر وإسرائيل".. وخبراء: أدخلوا التطبيع للبيوت العربية

وقعت قناة الجزيرة فى شر أعمالها حين أرادت مهاجمة اتفاق السلام الأخير بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، حيث وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن مواقف الدوحة التطبيعية مع إسرائيل التى سبقت العديد من الدول العربية فى هذا المسلك.

مؤخرا تعرضت القناة لموقف محرج للغاية، حيث اضطرت لقطع البث عن ماك شرقاوى المحلل السياسى المصرى المقيم فى أمريكا بسبب حديثه عن العلاقات القطرية الإسرائيلية واضطرت المذيعة لمقاطعة حديثه.

محكمة لبنان: المتهمون باغتيال الحريري ينتمون لحزب الله

قالت المحكمة الخاصة بلبنان، والتى تنظر قضية اغتيال رفيق الحريري، إنها اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري.

وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أنها اعتمدت على داتا الاتصالات للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري، مضيفة : "المتهمون ينتمون لحزب الله".

جنايات القاهرة تؤيد قرار التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين اليوم الثلاثاء، تأييد أمر المنع من التصرف بالأملاك والأصول المالية والتحفظ عليها، الصادر من النائب العام ضد كل من "حنين حسام عبد القادر" و"مودة فتحي الادهم" المعروفتان إعلاميا بفتيات "التيك توك"، وحضرت المتهمين ترتديان ملابس السجن وتم ايداعتهما قفص الاتهام.

"ميدان التحرير" تطوير يمزج بين عراقة الماضي ومواكبة الحاضر.. فيديو

يعد ميدان التحرير واحداً من أشهر وأكبر الميادين المصرية وقلب القاهرة النابض، حيث مر بمراحل كثيرة منذ إنشائه وحتى يومنا هذا، وكان شاهداً على الكثير من الأحداث التاريخية الهامة في حياة مصر والمصريين، ونتيجة لأهميته التاريخية التي يحظى بها، فقد خضع مؤخراً لعملية تطوير شاملة ليكون مزاراً سياحياً عالمياً يعكس التطور التاريخي للمحروسة، وذلك في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم.