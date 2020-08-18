شكرا لقرائتكم خبر عن تمويلات قطر على رادار واشنطن..فريق حكومي أمريكي يحقق فى علاقات الدوحة وحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الكشف عن التمويلات التى قدمتها قطر لحزب الله اللبنانى، والذى تعتبره الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا، سافر فريق من مسئولى الحكومة الأمريكية إلى الدوحة الأسبوع الماضى للتحقيق فيما تم الكشف عنه بأن قطر تمول الميليشيا اللبنانية، بحسب تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وكان تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قد أكد أن قطر تمول شحنات الأسلحة إلى جماعة حزب الله الإرهابية ، مما يعرض للخطر ما يقرب من 10 آلاف جندى من القوات الأمريكية في الإمارة. حيث تستضيف قاعدة العديد العسكرية في الدولة الخليجية مقرًا متقدمًا للقيادة المركزية الأمريكية وأسرابًا من سلاح الجو الأمريكي

وبحسب التفاصيل التى نشرتها فوكس نيوز، فقد اخترق جايسون ج. وهو مقاول أمن خاص، أعمال شراء الأسلحة فى قطر كجزء من عملية تخفى أكبر. وصرح لشبكة فوكس نيوز الأسبوع الماضى بأن "أحد أفراد العائلة المالكة" يُزعم أنه سمح بتوصيل معدات عسكرية إلى الكيان المصنف إرهابيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في لبنان.

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ويوثق الملف المقدم من جايسون ج. والذى تم التحقق منه من قبل شبكة فوكس نيوز ، الدور المزعوم الذي لعبه عضو العائلة المالكة القطري منذ عام 2017 في مخطط تمويل الإرهاب المترامي الأطراف

وذكرت قناة العربية أن الحكومة الأمريكية تتعامل مع المعلومات المنشورة بجدية شديدة، وتوجه كبار مسئولى واشنطن إلى قطر وتحدثوا مع الحكومة القطرية بشان هذه القضية، وربما تقوم الولايات المتحدة بخطوة خلال الفترة القادمة.

وقال بيان للخارجية الأمريكية ان منسق مكافحة الإرهاب السفير ناثان ساليز سافر إلى الدوحة قى 12 أغسطس لمناقشة دور قطر فى مكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق قانونها الجديد الخاص بمكافحة غسيل الموال وتمويل الإرهاب.



