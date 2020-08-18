شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع دمغ الذهب بالليزر لمنع السرقة.. والتطبيق بداية 2021 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل تنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر للحد من التلاعب في المشغولات الذهبية، والتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات، موضحا أن هذا المشروع سيعمل على الحد من السرقة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و "ON، أن الدمغ بالليزر يكون من خلال كود من المستحيل تكراره، مضيفًا أنه من خلال هذا المشروع يمكن معرفة حجم التداول اليومي لسوق الذهب.

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وواصل: "هذا المشروع سيتضمن سرية كاملة حول بيانات المستخدمين، ونستهدف الانتهاء من العمل التجريبي ليبدأ التطبيق بداية السنة الجديدة".

وذكر أن مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر سيعمل على القضاء على سرقة الذهب نظرا لان الشخص الذى يريد بيع أي مشغولات ذهبية سيشترط أن تكون مسجلة باسمه على النظام الإلكتروني للمشروع، وأنه بمجرد قيام التاجر ببيع المشغولات الذهبية للمواطن سيقوم بتسجيل بيانات المواطن على النظام الإلكتروني وبأن قطع المشغولات التي قام بشرائها أصبحت ملكه ولا يستطيع أحد غيره بيعها الا بعد التنازل عنها وبتسجيل التنازل أيضا على النظام الإلكتروني الأمر الذى سيحد من سرقة المشغولات الذهبية .