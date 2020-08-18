شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة الحكم في قضية اتهام 4 من حزب الله باغتيال رفيق الحريري للاستراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت المحكمة الخاصة بلبنان منذ قليل جلسة الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، للاستراحة، والمتهم فيها 4 من حزب الله.

وقبل رفع الجلسة، قالت المحكمة الدولية في لاهاي والخاصة بمحاكمة 4 متهمين من حزب الله في اتهامهم بتفجير 2005 واغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، إنه أدلى 150 شهاداتهم في القضية، وتلقت المحكمة 20 خبيرا، والقضة تتألف من 3000 صفحة، ولولا أدلة الاتصال ماكانت هناك قضية، والادعاء قدم أدلة كافية عن شبكة الاتصالات التي استخدمت في عملية اغتيال الحريري. وشرحت المحكمة دور المتهم سليم عياش في عملية الاغتيال، وأنه لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم، بل بقى في لبنان، وأن أدلة الاتصالات الخلوية أثبتت دور المتهم سليم عياش في عملية الاغتيال.

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وذكرت المحكمة أن هناك أدلة من هاتفين أثبتت دور المتهم حسان مرعي في الاغتيال، وتلت المحكمة بيانات الادعاء العام عن دور المتهم مصطفى بدر الدين باغتيال الحريري.