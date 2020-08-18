شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس مائل للحرارة بالقاهرة والرطوبة 80% والعظمى 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

Advertisements

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف بالدرجات ، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.