شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطمئن على أرصدة المخزون الاستراتيجى من المنتجات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات الوزارة، والاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع البترولية، وكذا متابعة مستجدات موقف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا.

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع البترول، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في النهوض بالاقتصاد القومي، ودفع عجلة التنمية، ولاسيما خلال المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على توافر أرصدة كافية من المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية، مع التأكيد على ضرورة العمل على زيادة المخزون منها، وأكد على ضرورة توافر المنتجات البترولية المختلفة في المدن الساحلية في فترة الإجازات، والمصايف.

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كما تابع رئيس الوزراء مستجدات موقف المشروعات الجاري تنفيذها، بالتعاون مع كبرى شركات البترول العالمية، والتي من شأنها تحقيق مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، حيث سلّط المهندس طارق الملا الضوء على أحد المشروعات الحالية، التي شهدت تقدما ملموسا في مراحل تنفيذها، مشيرا في ضوء ذلك إلى أحدث المشروعات المقترحة والذي يتمثل في مشروع البتروكيماويات بمدينة العلمين، بمحافظة مطروح.

وأكد وزير البترول أن هذا المشروع سيُسهم في توفير منتجات بتروكيماوية متخصصة ومنتجات بترولية، لافتاً إلى أنه سيتم استغلال إنتاج المشروع لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض منه.