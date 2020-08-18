بانجو بالملايين.. إحباط تهريب 2.5 طن بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب 2,5 طن من نبات البانجو المخدر تُقدر بحوالي 7 ملايين جنيه بنفق الشهيد أحمد حمدي.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية؛ تخصصا في تهريب نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدي من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائهما مستخدمان (سيارة نقل، وبراد).

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة ،بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي دائرة قسم شرطة الجناين وبحيازته (958 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 2,5 طن، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها والاتجار فيها بالاشتراك مع المتهم الثاني (غير متواجد) واستخدامه للسيارة لتسهيل عملية النقل والترويج على عملائه وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي سبعة مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.