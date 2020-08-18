بعد انهيار المنزل عليهما.. الحماية المدنية تنقذ طفلتين من تحت الأنقاض بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، في انتشال طفلتين من تحت الأنقاض إثر إنهيار منزلهما. كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط بلاغا بإنهيار منزل بدائرة قسم شرطة أول أسيوط. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، وتم التعامل مع البلاغ. ونجحت القوات في إنقاذ (طفلتين 15، 12 سنة) وإخراجهما (على قيد الحياة)، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال رفع الأنقاض.

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