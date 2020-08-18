حلم الثراء انتهى في قبضة الأمن.. ضبط عاطل يُنقب عن الآثار بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت شرطة السياحة والآثار القبض على عاطل لقيامه بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بمسكنه بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، له معلومات جنائية) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

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وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مسكن الشخص المشار إليه وضبطه.

وعُثر على (حفرة مردومة ذت فوهة رملية تختلف عن أرضية الغرفة - أجزاء من أواني فخارية وبعض كسر الفخار الذي يشتبه في أثريته - تشوينات من الأتربة - الأدوات المستخدمة في عملية الحفر)، بعرض المضبوطات على الجهات المختصة تبين أثرية تلك القطع، وأن الحفر متآخم لمنطقة أثرية ويتم بغرض التنقيب عن الآثار.

بمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.