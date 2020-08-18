"لا صحة لوجود بلطجية".. النيابة تكشف حقيقة النزاع على وحدة سكنية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمر:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، حقيقة ما تُدوول بمواقع التواصل الاجتماعي حول نزاع على وحدة سكنية بالإسكندرية.

وأشارت النيابة في بيانها إلى أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان، بمكتب النائب العام، رصدت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لسيدة في الإسكندرية تستغيث وسط صراخ بناتها بالشرطة من بلطجية -على حد تعبيرها- حاولوا الاعتداء على مسكنها وكسر بابه وسرقة ما فيه، مدعيةً عدم إغاثة الشرطة لها رغم اتصالها بها عدة مرات، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر سيادته بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وكشفت النيابة العامة، أن حقيقة الأمر نزاع بين مطلقتَيْ مالك العين محل النزاع الذي باع لكل واحدة منهما العين على حدة، وأن كلتيهما تحوز مستندات تثبت ملكيتها للعين، بينما لا صحة لوجود بلطجية كما ادُّعي أو تراخٍ من الشرطة في إغاثة السيدة صاحبة المقطع المتداول التي هي أحد أطراف النزاع.

وقررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل المتنازعين من ديوان قسم الشرطة بضمان محالِّ إقامتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات حتى يتسنى «للنيابة العامة» اتخاذ قرارها في منازعة الحيازة المطروحة.