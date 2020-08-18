رغم حظر دخولها للبلاد.. ضبط 530 ألف عبوة سجائر برسوم مستحقة 18 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تهريب 530 ألف عبوة سجائر تُقدر قيمة الرسوم المستحقة 18 مليون جنيه بميناء الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية؛ باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها عبارة عن مستلزمات مصانع، وأخفى ضمن مشمولها أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة أمنية بالإشتراك مع الجهات المعنية أسفرت أعمالها عن ضبط 1200 كرتونة سجائر بإجمالي 530 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ومحظور دخولها البلاد.

وتُقدر القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ 18 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.