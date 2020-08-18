بقيمة 2 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت الحملات عن ضبط (6) قضايا تهريب بضائع أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – أمتعة شخصية – مستلزمات تصنيع الملابس – مستحضرات تجميل متنوعة – معدات مستعملة – إكسسوارات هاتف محمول) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (2 مليون جنيه).

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وضُبط بمجال مكافحة جرائم تهريب النقد قضية بمضبوطات بلغت أكثر من (مليون جنيه)، وأثمرت جهود الحملات بمجال الأمن العام 44 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات عاملين، مخالفات سائقين، انتهاء فترة التصريح، سرقة، عثور على غزل صيد، مخالفات مسطح مائي).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 876 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (198) حكم قضائي متنوع وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" : ضبط (2) قضية "هجرة غير شرعية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.