الداخلية: ضبط 4542 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت وزارة الداخلية جهودها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4542 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية. يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية. جارِ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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