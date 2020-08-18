تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة لـ96%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي حرصًا من القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة، تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة ليكون 96%، بدلاً من 97% وذلك لانتقاء أفضل العناصر طبقاً لمعايير القوات المسلحة. ​

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