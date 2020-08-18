مصر | بـ 4 سيارات إطفاء وخزاني مياه.. إخماد حريق شب في مصنع ورق بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ 4 سيارات إطفاء وخزاني مياه.. إخماد حريق شب في مصنع ورق بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء في السيطرة على، حريق اندلع في مصنع للورق بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة من إحدى المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية الرابعة، بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين.

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وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى في وحاصرت القوات ألسنة اللهب بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكشفت معاينة العميد محي الدين محمد رئيس قطاع إطفاء أكتوبر، عن أن المصنع على مساحة 2000 مترا ونشوب الحريق بعدد من "رولات" الورق والكرتون على مساحة 300 مترًا.

وأجرى قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق والوقوف على ملابسات الواقعة.