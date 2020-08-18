أخبار مصر | الثلاثاء.. حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي بنقابة المحامين

قرر رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام ناصر الكريوين، إقامة حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لدولة المقر.

وجاء نص القرار كالأتي:-

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 1882020وبعد الاتفاق الذي جرى بين الأستاذ نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، والأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام الأستاذ ناصر الكريوين، تقرر إقامة حفل تأبين للراحل العظيم الأستاذ الكبير عبد العظيم المغربي المحامي، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدولة المقر، الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

هذا وأصدر نقيب المحامين قرارا بشأن الإشراف على المال المتعلق بالنقابة العامة في نطاق فرعية القاهرة الجديدة.

وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والمواد رقم 120، 138، 143، 156 مكرر منه، وجاء نص القرار

أولا: يكلف كل من الأساتذة

1) الأستاذ محمود أحمد رشدي محكمة المرج الجزئية

2) الأستاذ كمال أحمد محمد محكمة السلام الجزئية

3) الأستاذ ناصر عبد اللاه محكمة المطرية الجزئية

4) الأستاذ الدكتور سيد بحيري محكمة القاهرة الجديدة الجزئية

5) الأستاذ إبراهيم عبد السلام باشا محكمة مدينة نصر الجزئية

بالإشراف على المال المتعلق بالنقابة العامة في الأقسام الملحقة بأسمائهم فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على التصديق على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة، ومتابعة منظومة الدمغة الالكترونية، بنطاق نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

ثانيا: يباشر الأساتذة السابق أسمائهم ما تم تكليفهم به اعتبارا من تاريخه.

وكان دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لاجتماع مجلس النقابة العامة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمقر النقابة بشارع رمسيس.

ويناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي ستعده هيئة المكتب في اجتماعها الثلاثاء.