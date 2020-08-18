أخبار مصر | القوى العاملة: عمال مصر و"العربي للنفط" يدعمون أشقاءهم بلبنان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: عمال مصر و"العربي للنفط" يدعمون أشقاءهم بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور عماد حمدي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات والأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، حاليا دولة لبنان الشقيقة في إطار مؤازرة ودعم الاتحاد العمالي العام بلبنان بعد أزمة انفجارات مرفأ بيروت الأخيرة.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً عاجلاً بذلك عبر شيرين عبد الحواد الملحق العمالي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببيروت . وأوضحت انه يجري حاليا عقد لقاء مشترك بين الجانبين لبحث تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للجانب اللبناني في ظل هذه الأزمة.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين مصر ولبنان ، متمنيا من المولى عز وجل أن تعبر لبنان الشقيقة شعبا وعمالاً هذه الأزمة وان تنعم بالسلام والرخاء الدائم.