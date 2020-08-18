أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 183 شاباً بدمياط

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، 183 شابًا بينهم 10 شباب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 598 شابًا، كما تم توفير 28 فرصة عمل.

وأوضحت منى الأطروشي، مدير المديرية، في تقريرها الشهري للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، أن المديرية تلقت 18 شكوى عمالية منها 17 شكوى فصل، تم تسوية 3 منهم، وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وحفظ شكوى وما زال 10 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم استخراج 177 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لـ 177 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 182 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر، و18 مذكرة غلق إداري.

Advertisements

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 298 منشأة تفتيش دورى نهاري، وإعادة التفتيش على 140 منشأة وتحرير محضرين لمخالفة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003.