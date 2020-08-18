أخبار مصر | الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الشيوخ 2020 غدا من ماسبيرو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الشيوخ 2020 غدا من ماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، غدا الأربعاء، في مؤتمر صحفي عالمي نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك في تمام الثالثه عصرا بمقر مسرح التلفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للحضور لتغطية فاعليات المؤتمر لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج والنتائج النهائية، على أن يكون التواجد مبكرا وقبل ساعة عن الموعد المحدد لعقد المؤتمر حتى يتسنى للجميع الدخول إلى القاعة.

يذكر أن الهيئة الوطنية، أجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.