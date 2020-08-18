أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" و"حسن علام" القابضة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" و"حسن علام" القابضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة حسن علام القابضة، في إطار خطة العربية للتصنيع لتعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية.

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات شركة حسن علام القابضة في مجال تنفيذ المشروعات العملاقة ذات الأولوية القومية بمصر والدول العربية،موضحا أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والدول الأفريقية والعربية.

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وأضاف أنه تم الاتفاق علي تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية للمشروعات القومية، بالإستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر "التراس" أنه أتفق علي تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الإفريقية والعربية مثل مشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الطاقة الشمسية ومحطات الكهرباء، مؤكدا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا للثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أشاد المهندس "حسن علام" الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمنًا دور العربية للتصنيع وخبراتها في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية،لافتا إلي خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.