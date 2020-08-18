أخبار مصر | تعاون بين قطاع البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنشاء مجمع الصوب الزراعية باللاهون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعاون بين قطاع البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنشاء مجمع الصوب الزراعية باللاهون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار التعاون وتضافر الجهود بين قطاعات الدولة للإسراع بتنفيذ المشروعات القومية، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء اركان حرب مصطفى امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية توقيع عقد انشاء مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم على مساحة 16.5 ألف فدان في اطار المشروع القومى للصوب الزراعية، حيث ستقوم شركة إنبى الذراع الهندسى لقطاع البترول بمهام المقاول العام للمشروع لتنفيذ اعمال الانشاءات المتكاملة لمجمع اللاهون الجديد لصالح الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



وقع العقد المهندس اشرف بهاء رئيس شركة إنبى والعميد ايمن عبدالستار مدير إدارة الوقود بالقوات المسلحة بحضور اللواء مدحت عبدالرازق رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية واللواء صلاح سرايا نائب مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء السيد البوص رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والعميد عمرو قاسم مدير فرع التموين بإدارة الوقود بالقوات المسلحة ولفيف من قيادات شركة إنبى.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع حرص قطاع البترول على وضع كافة قدراته وامكانياته للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وفق اعلى المعايير العالمية والجودة وفقا لبرامج زمنية مكثفة اسهاما في تحقيق رؤية القيادة السياسية من إقامة المشروعات الإنتاجية الكبرى ذات المردود الاقتصادى المتميز واهميتها في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج وإحداث نقلة حضارية جديدة، حيث تسهم شركات قطاع البترول الهندسية والإنشائية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة مؤكدا ان اختيار شركة انبى للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع القومى الهام يمثل شهادة ثقة في أداء شركات قطاع البترول بصفة عامة مؤكدا على تطلع القطاع لدعم التعاون المثمر والممتد مع أجهزة وقطاعات القوات المسلحة في المشروعات القومية المختلفة من خلال المشروع القومى للصوب الزراعية بعد نجاح التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مشروعات انفاق قناة السويس، منوها الى أهمية تضافر الجهود والتعاون لسرعة انجاز هذا المشروع ضمن المشروع القومى لإقامة المجمعات الزراعية المتكاملة بما لها من قدرة على تحقيق مردود اقتصادى كبير وزيادة الإنتاج.



ويشمل نطاق أعمال شركة إنبى المقاول العام للمشروع تنفيذ عدد 1992 من البيوت الزراعية المحمية " الصوب الزراعية " وفقا للطرازين المصرى والاسبانى والخدمات الملحقة بها إضافة الى اعمال إقامة منطقة المخازن اللوجيستية والمكاتب الإدارية للمشروع، كما تستعين شركة إنبى للمساهمة في تنفيذ المشروع بعدد من شركات قطاع البترول للمساندة في التنفيذ.