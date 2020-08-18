شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنعي شهداء كورونا من الفرق الطبية: «ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية عملهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الفرق الطبية العاملة بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية مثالاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل لخدمة المرضى، مؤكدة أن التاريخ سيسطرهم بأحرف من نور لما قدموه بالملحمة الوطنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، بالفريق الطبي بمستشفى صدر المعمورة، عبر تقنية «الكونفرانس كول»، قدمت خلاله خالص تعازيها لأسر الطبيبين «أحمد ماضي، ومحمد ندير»، اللذين ضحيا بأروحهما أثناء تأدية عملهما إثر إصابتهما بفيروس كورونا، معربة عن تعازيها لجميع أسر الفرق الطبية الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة فيروس كورونا، سائلة المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع العاملين بالمستشفى، من الفرق الطبية والإدارية لما يبذلونه من جهد في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩) حتى الآن، مشيرة إلى إشادات القيادة السياسية وثقتها بالقوى البشرية والأطقم الطبية العاملة بالقطاع الصحي في مصر، الذين أثبتوا جدارتهم في الملحمة الوطنية التي أسست لعصر جديد في القطاع الصحي، مؤكدة إصرار القيادة السياسية على دعم الأطقم ماديًا ومعنويًا، مشيرة إلى الحرص على تعديل قانون 14 بإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية الذي تم إقراره مؤخرًا في مجلس النواب، لدعم المتوفين والمصابين من الفرق الطبية، وصرف التعويضات بأثر رجعي منذ ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد في مصر، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة وجهت أيضًا بتقديم الدعم اللازم لأسر وأبناء الأطقم الطبية، والإدارية، والفنية، من العاملين بمستشفيات العزل، والحميات، والصدر، وكذلك العاملين بالمعامل المركزية، وفرق التقصي، والإسعاف، ممن ضحوا بأروحهم أثناء تأدية عملهم في مواجهة فيروس كورونا، قائلة «إننا جميعًا لن ننسى تضحياتهم وما قدموه من أجل خدمة وطنهم».

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة وجهت مدير مستشفى صدر المعمورة بإطلاق أسماء المتوفين من الفريق الطبي إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عملهم، على القاعات التعليمية والوحدات بالمستشفى، تخليدًا لذكراهم.

من جانبه، أكد مدير مستشفى صدر المعمورة، حرص الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى على استكمال مسيرة العمل على أكمل وجه، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على التضامن والدعم المتواصل للفرق الطبية.

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