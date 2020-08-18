شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف مخبز بلدي يلتزم بتنفيذ منظومة الخبز الجديدة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين في المنيا، تنفيذ منظومة الخبز الجديد، بتخفيض وزن رغيف الخبز ألي 90 جرام، داخل 3 آلاف مخبز بلدي مدعم من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وبطاقة 1550 طن دقيق يومي، لإنتاج 22 مليون و475 رغيف بدلا من 19 مليون و375 رغيف وبزيادة 3 مليون و100 ألف رغيف يومي.

شكلت المديرية لجان من الرقابة التموينية، بالتنسيق مع مباحث التموين للمرور على المخابز لمتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة، وبجودة عالية للرغيف.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تم تنفيذ المنظومة بنجاح دون رصد أي مشكلات سواء من أصحاب المخابز أو المواطنين مؤكدا أن المحافظة تضم 3 آلاف مخبز مدعم، وبطاقة 1550 طن دقيق يومي، تنتج 22 مليون و475 ألف رغيف يومي وفقا للمنظومة الجديدة بدلا من 19 مليون و375 رغيف يومي بالمنظومة القديمة وبزيادة 3 مليون و100 ألف رغيف .