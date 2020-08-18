شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كافيهات ومقاهي ومحال وضبط ١٦ حالة إشغال وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حى وسط الإسكندرية بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس الحي حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الضوابط والإشتراطات الصادرة بشأن فتح المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريات والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بتلك المنشآت ومتابعة مدى التزامها بالقوانين المنظمة لعملها؛ بشوارع الأبياري وسكر والبخت والغرفة التجارية والشهداء وسوتر وطريق الجيش . وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد ٤ منشآت عبارة عن كافيه ومقهي وحلواني ومحل جيلاتي بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحي، بسبب عدم وجود تراخيص. وتم ضبط عدد ١٦حالة اشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ولازالت المتابعة قائمة والعمل مستمر . اغلاق مقاهى ومطاعم بسبب الاجراءات الاحترازية اغلاق مقاهى ومطاعم بسبب الاجراءات الاحترازية اغلاق مقاهى ومطاعم بسبب الاجراءات الاحترازية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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