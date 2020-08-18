شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل توصيل الغاز والمياه إلى المنازل بـ6 ملايين جنيهًا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة صندوق الغاز والمياه بديوان عام المحافظة، الثلاثاء، عن تمويل توصيل الغاز الطبيعي والمياه إلى منازل المواطنين بأكثر من 6 ملايين جنيهًا، وذلك عن طريق الصندوق.

وأضاف الغندور، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق والذي عقد برئاسته وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أنه تم التنسيق مع شركة سيناء للغاز بمدينة العريش والتابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين بمدينة العريش، حيث استفاد من الصندوق 3157 مواطنًا بتمويل قدره 5 ملايين و840 ألف و450 جنيهًا، وأنه يتم الصرف لكل مستفيد من الصندوق لتوصيل الغاز نظير دفع مقدم بمبلغ 275 جنيهًا، ويقوم الصندوق بتمويل قيمته 1950 جنيهًا لكل فرد يسدد على أقساط شهرية بقيمة 130 جنيهًا لمدة 15 شهرًا، يتم خصمها من راتب الموظف أو من الضامن بالنسبة لغير الموظفين.

وأشار الغندور، إلى أن المستندات المطلوبة هي إيصال كهرباء أو تليفون، صورة بطاقة المتعاقد، صورة بطاقة الضامن لغير الموظف، عقد الإيجار أو الملكية للوحدة، ملف ورقي، مقدم لكل وحدة 275 جنيهًا، إقرار التعهد بالخصم وصورة من الإقرار، ورقم الغاز المدون على باب الوحدة أو رقم الوصلة الفرعية المدونة على الحائط «الشاكوش».

من جانبه، أكد أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للانتاج والشؤون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة ومقرر الصندوق، أنه يتم أيضًا تمويل تركيب عدادات المياه لمنازل المواطنين «نظام الممارسة- بدل فاقد- بدل تالف» بنظام التقسيط، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين ديوان عام المحافظة «صندوق الغاز والمياه» والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، وذلك لتركيب عدادات المياه لمنازل المواطنين بالتقسيط وبدون فوائد، وقد استفاد من تمويل الصندوق 102 مواطن، بمبلغ 252 ألف و450 جنيهًا، وأنه يتم الصرف للمستفيد بعد دفع مبلغ 200 جنيه كمقدم في خزينة الديوان العام للمحافظة، ويتم تقسيط مبلغ التمويل وقدره 2475 جنيهًا بواقع 165 جنيهًا شهريًا، ولمدة 15 شهرًا خصمًا من راتب العميل الموظف أو من راتب الضامن بالنسبة للغير موظف، على أن يقوم المواطن باستيفاء النماذج والأوراق المطلوبة وتقديمها إلى الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة بالعريش.

وتم الاتفاق مع الشركة على تقدم المواطنين الراغبين في تركيب العدادات إلى ادارة شركة المياه في العريش لمعرفة حجم المتأخرات ليتم تقسيطها عن طريق الشركة وبالنظام المعمول به لديها.

وأشار الشريف، إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق على مد فترة إعفاء المواطنين في مدينة العريش نت رسوم خدمة العملاء لمدة 6 أشهر جديد، حيث سيتم مخاطبة وزارة البترول لإصدار قرار بمد الفترة لمدة 6 شهور على أن تبدأ من أول أكتوبر المقبل وحتى نهاية مارس 2021 المقبل.

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يذكر أن محافظ شمال سيناء أنشأت صندوقًا لمساعدة غير القادرين من أهالي المحافظة على توصيل الغاز الطبيعي والمياه إلى المنازل باسم: «صندوق الغاز والمياه» بدعم من الدولة لمساعدة غير القادرين على توصيل الغاز المنزلي والمياه بهدف التخفيف على المواطنين، ويعمل الصندوق في المحافظة، تحت إشراف ورعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ويرأس مجلس إدارته العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.