شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غدًا الأربعاء، في مؤتمر صحفي، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك في تمام الثالثة عصرًا، بمقر مسرح التليفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للحضور لتغطية فعاليات المؤتمر لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج والنتائج النهائية، على أن يكون التواجد مبكرًا وقبل ساعة عن الموعد المحدد لعقد المؤتمر حتى يتسنى للجميع الدخول إلى القاعة. يذكر أن الهيئة الوطنية، أجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.