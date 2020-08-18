شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق السبت.. «تعليم المنيا»: تجهيز 24 لجنة لامتحانات الثانوية العامة «دور ثاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد 24 لجنة عامة على مستوى المحافظة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، لإجراء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، والتي تنطلق، السبت المقبل.

وأضاف «عزب»، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أنه تم تجهيز 22 لجنة عامة لطلاب الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، و2 لجنة للخط العربي، ولجنة واحدة لطلاب الصم وضعاف السمع. وأكد على إتباع الإجراءات الوقائية السابق تنفيذها في امتحانات الدور الأول والمتعلقة بالتعقيم والتطهير والإجراءات الأمنية.