شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 25 مخالفة تعدي متنوعة واسترداد 20 فدان أملاك دولة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدات المحلية بمراكز المنيا وأبوقرقاص وسمالوط، حملة أسفرت عن إزالة 25 مخالفة تعدي متنوعة واسترداد 20 فدان أملاك دولة. شملت أعمال الإزالة 21 مخالفة تعدي على الرقعة الزراعية بإجمالي 4 فدان و13 قيراط و18 سهم، بالمراكز الثلاثة، واسترداد مساحة 20 فدان أملاك دولة أرض زراعية بمركز سمالوط، و3 مخالفات تعدي بالبناء بمركزي المنيا وأبوقرقاص على مساحة 255 مترا . تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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