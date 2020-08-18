شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تسلم أوائل الثانوية العامة المنحة الدراسية الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة ، اليوم الثلاثاء ، بدء فاعلية احتفالية التكريم السنوي لطلاب وطالبات أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2019-2020 والبالغ عددهم الإجمالى 41 طالبًا (12 طالبًا شعبة علمي علوم ، 13 طالبا شعبة علمي رياضة، 14 طالبا الشعبة الأدبية ) إضافة إلى عدد 2 طلاب من مدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا STEMوالذين تنطبق عليهم معايير المنحة الكاملة المخصصة لهم طوال فترة دراستهم بكليات الجامعة وحتى حصولهم على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة بفروعها هندسة وعلوم المواد – هندسة و تكنولوجيا المعلومات – هندسة و تكنولوجيا الأعلام - برنامج الهندسة المدنية – برنامج الهندسة المعمارية - الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا الادارة - العلوم التطبيقية والفنون - الحقوق والدراسات القانونية “ عقب استيفائهم الشروط المطبقة للقبول بالجامعة من حيث اجتيازهم لإختبارى اللغة الأنجليزية والذكاء IQ وهو الدرجة الكلية المشتقة من عدة اختبارات قياسية مصممة لقياس الذكاء الإنساني."مع إجتياز أختبار القدرات لمن يرغب للإلتحاق بكلية العلوم التطبيقية والفنون وبرنامج الهندسة المعمارية .

سوف يشهد البرنامج التكريمي إحتفاء الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة بالطلاب وذويهم وتسليمهم وثيقة المنحة الدراسية المخصصة لهم في حضور الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئات التدريس بكليات الجامعة.

يتضمن برنامج الإحتفالية تنظيم جولة تفقدية داخل أروقة الجامعة تستهدف التعرف على البنية التحتية لمبانيها ومعاملها والقاعات الدراسية والمكتبة العامة و أماكن الأنشطة الطلابية ومعرض إبتكارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس،والعيادات الطبية .

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة قد أكتسبت السمعة الجيدة منذ افتتاحها فى شهر أكتوبر 2003، وقد سبقتها سنوات من الإعداد والعمل المتواصل بإستراتيجية للتكامل التربوى التعليمى تم بناءه على مواصفات واضحة تحققها أنظمة الهيئات الأكاديمية الألمانية المطابقة للمواصفات العالمية التى توحد ثقافة المجتمعات فى آلية علمية موحدة مما حدى بالجامعة حالياً أن تمثل نسبة 42% من إجمالي مشاريع التعليم العالي الألماني خارج حدود ألمانيا.