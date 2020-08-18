شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الـ15 على التوالى.. المعهد القومي للتغذية يحصل على شهادة الأيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المعهد القومى للتغذية التابع للهيئة حصل على تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١ /٢٠١٥للعام الخامس عشر على التوالي، وذلك في إطار سعينا الحثيث لتقديم خدمة طبية متطورة تليق بجميع ابناء الشعب المصرى.

وأضاف السودة، أن الحصول على الايزو يأتي في إطار بالإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة ضمانا لرعاية صحية متميزة.

وأوضحت الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومى للتغذية بأن هذا الحدث يأتى تتويجا لجهود جميع العاملين بالمعهد وعطائهم المستمر والتزامهم بتطبيق معايير الجودة بجميع الإجراءات المتخذة داخل المعهد وعلى رأسهم وحدة الجودة بالمعهد.

واشارت إلى أننا عاقدين العزم على إستكمال المسيرة بنفس الكفاءة خاصة وأن المعهد في طريقه حاليا للحصول على شهادة جودة المعامل 17025 .