شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية»: منح ماليزيا الطيب جائزة الشخصية الإسلامية يعكس دوره في خدمة الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د.نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن منح السلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا، جائزة الشخصية الإسلامية الأولى للعام (2020) للدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، يؤكد على الدور العالمي الذي يؤديه فضيلة الإمام في خدمة الإسلام والمسلمين، كما يؤكد دوره في التقريب بين المسلمين وغيرهم من خلال دعم أواصر السلم والسلام بين الشعوب وبين أتباع الديانات المختلفة.

وقال الأمين العام للمجمع، أن الجهود التي يقوم بها شيخ الأزهر على المستويين المحلي والدولي من خلال جولاته التي قام بها ولقاءاته مع رموز الأديان في الشرق والغرب، ودعوته المستمرة لإعلاء القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان، يعكس رسالة الأزهر الشريف الذي يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، من خلال ما يبذله من جهود كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب، وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وأيضًا من خلال ترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، والذي أكدته الفعاليات والمؤتمرات التي نظمها الأزهر وشهدت حضور ممثلين لمختلف الطوائف الدينية.

وأضاف «عيّاد»، أن شيخ الأزهر من الشخصيات القديرة التي تجمع بين مواصفات الفيلسوف المتميز والمسلم الورع الذي يمثل رمز الوسطية الإسلامية البعيدة عن الغلوّ، والداعية إلى ثقافة التسامح والحوار والدفاع عن المجتمع وقيمه، وهو ما أبرزته مواقفه المستمرة ودعواته المتكررة لنبذ العنف والتعصب والاحتكام إلى العقل، والحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه.