شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 هـ.

وجاء في نص البرقية: «السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة كفرالشيخ من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وطلاب وطالبات الجامعة أن نهنئ سيادتكم بحلول العام الهجري الجديد 1442 هـ، متمنين من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير ونماء يواصل فيه شعب مصر العظيم الالتفاف خلف قيادتكم الحكيمة والرشيدة لجني ثمار التنمية، سائلين المولى أن يعيده على سيادتكم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، حفظكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير».

وفي برقيته، عاهد رئيس جامعة كفرالشيخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.