شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «نيو جيزة» تطلق كلية تكنولوجيا المعلومات للعام الجامعي 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة الجيزة الجديدة، كلية تكنولوجيا المعلومات الجديدة، والتي تقدم برنامجًا تم تصميمه بهدف تزويد الطلاب بمستوي تعليم ثوري ورائد يميزهم عن غيرهم، وتكون مدة الدراسة بهذا البرنامج هي 4 سنوات، ويغطي البرنامج في العامين الأول والثاني الأسس التي يحتاجها جميع طلاب تكنولوجيا المعلومات بغض النظر عن التخصص الذي يختارونه، ويعزز البرنامج في السنة الثالثة والرابعة من الدراسة التخصصات التي يرغب الطالب في متابعتها والعمل بها.

وأكدت الجامعة أنه سيتوفر للطلاب التخصص في أحد المسارات الثلاثة التالية، مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ومجال علوم الكمبيوتر، ومجال المعلوماتية الطبية الحيوية، كما أن الدراسة بالكلية تعمل على تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية للبرنامج والجوانب العملية من خلال المحاضرات والبرامج التعليمية والدراسة المعملية والتي سيتم تقديمها للطلاب من خلال، التدريب والتأهيل للصناعات الرقمية، وندوات تعليمية لتعريف الطلاب بمصادر التعلم المتاحة عبر الإنترنت والأدوات الحديثة، ونوادي التكنولوجيا، والهاكاثون والتحديات والمسابقات الرقمية، وندوات ومحاضرات يشارك فيها قادة الصناعة الرقمية.

ويمكن للطلاب التقديم من خلال زيارة الموقع الالكتروني www.ngu.edu.eg واستكمال استمارة التقديم الالكترونية ودفع مصاريف الاستمارة من خلال الايداع أو التحويل البنكي، ثم إرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL)، كما أنه يمكن إرسال نسخ الكترونية من المستندات عبر الاستمارة الالكترونية وسيتم طلب جميع النسخ الأصلية عند القبول، ولعرض المستندات المطلوبة للشهادات الدراسية المختلفة يرجي زيارة الرابط التالي على موقع الجامعة الالكتروني https://ngu.edu.eg/ng-admissions/.

وبعد استكمال جميع المتطلبات المذكورة أعلاه، يتم دعوة المتقدم لإجراء مقابلة شخصية، ويتم إرسال بيان القبول المؤقت إلى المتقدمين بمجرد استيفائهم لمتطلبات القبول والقبول الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم العالي وجامعة الجيزة الجديدة، ويتم بعدها إرشاد المتقدمين بشأن الخطوات التالية والمواعيد النهائية لقبول وعملية دفع الرسوم الدراسية.

وتدعم الكلية الجديدة الجانب العملي للمجال الرقمي والتكنولوجي وتزود الطلاب بوسائل مختلفة لممارسة ما تعلموه داخل وخارج الفصل الدراسي، والمهارات التي تنميها الكلية خلال سنين الدراسة تضمن أن طلابها سيكونون قادرين على مواكبة التقدم الهائل والسريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتضمن أيضاً قدرتهم على التأقلم بمرونة مع العالم الرقمي سريع التغير، علاوة على ذلك، توفر الدراسة بالكلية عناصر ريادة الأعمال بما يضمن للخريجين قدرتهم على انشاء أعمالهم ومؤسساتهم التجارية الخاصة بهم وكذلك لعب أدوار فعالة في المنظمات والمؤسسات التجارية العالمية الرائدة في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات المتعددة.

وتدعوا جامعة الجيزة الجديدة الكوادر الطلابية القادرة على مواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات واكتساب المعرفة الجديدة باستمرار، من ذوي الشغف بعالم الحاسبات الرقمية والتكنولوجيا بشكل عام، ويرغبون في الحصول على تعليم يوفر لهم الأدوات التي تجعلهم متميزون في سوق العمل سواء محليًا أو إقليميًا أو عالميًا، للإنضمام إلى كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة والتي فتحت ابواب التقديم للعام الدراسي الجامعة القادم 2020/2021.

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وتهدف جامعة الجيزة الجديدة منذ تأسيسها في عام 2016 إلى خلق مجتمع من الباحثين والأساتذة، والطلاب متعددي التخصصات لتعزيز التفوق وتشجيع الابتكار كما تهدف الجامعة إلى خلق بيئة تعليمية مميزة، مليئة بالطاقة والموهبة والتنوع الثقافي في مجالات الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التجارة وإدارة الاعمال، الإقتصاد والسياسة وتكنولوجيا المعلومات.