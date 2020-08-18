شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص سقط من الدور العلوي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب شخص بكسور وجروح سقط من الدور العلوي في مدينة المنيا. تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بسقوط شخص من الدور العلوي بالمنزل الكائن بعزبة كفر المنصورة بمدينة المنيا. انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفي المنيا العام، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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