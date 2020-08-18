شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: سحب الأراضي غير المستغلة من الهيئات واستثمارها للنفع العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدء إجراءات سحب جميع الأراضي غير المستغلة، والتي تجاوزت المدد القانونية المحددة لتنفيذ الغرض الذي خصصت من أجله بنطاق مدينة أسوان، وخاصة بطريق السادات كمرحلة أولى للحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى للمدينة السياحية.

وكلف محافظ أسوان خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، لبحث موقف الأراضي والمنشآت غير المستغلة للهيئات والشركات بنطاق مدينة أسوان بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان، ومديرى التخطيط العمرانى والشئون القانونية وأملاك الوحدة المحلية، مسئولى الوحدة المحلية لمدينة أسوان بالتنسيق مع الشؤون القانونية بالمحافظة للقيام خلال شهر سبتمبر القادم بمراجعة العقود الخاصة بكافة الأراضي، التي تم تخصيصها بالمزادات أو البيع خلال السنوات الماضية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بدء من شهر أكتوبر القادم، وبالتوازي مع ذلك يتم مخاطبة الوزارات المختصة لتوفيق أوضاع الجهات التابعة لها، وفى حالة عدم تنفيذ ذلك سيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لنقل ولايتها للمحافظة.

وأعطى أشرف عطية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالقيام بحصر كافة الأراضي غير المستغلة سواء التابعة للهيئات أو الشركات بمختلف المراكز والمدن لتعظيم الاستفادة منها في إقامة مشروعات ذات النفع العام سواء كانت مشروعات خدمية أو استثمارية.